NBA returning to NBC, catch games on KTVH

MTN News
The NBA is returning to NBC this season! That means viewers can catch NBA games on KTVH on Tuesdays, it also means the local news at 5, 6 and 10 will be at different times than normal.

Here is a schedule of games, and what time to find your local news:

Oct. 21:
NBA Pre-Game show, 4:30-5:30pm
Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder, 5:30-8pm
Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers, 8pm-10:30pm
KTVH News, 10:30pm-11:05pm

Oct. 28
KTVH News, 5-5:30pm
New York Knicks @ Milwaukee Bucks 6-9pm
KTVH News, 9-9:30pm
KTVH News, 10-10:35pm

Nov. 4
KTVH News, 5-5:30pm
Orlando Magic @ Atlanta Hawks, 6-9pm
KTVH News, 9-9:30pm
KTVH News 10-10:35pm

Nov. 11
KTVH News, 5-5:30pm
Boston Celtics @ Philadelphia 76ers, 6-9pm
KTVH News, 9-9:30pm
KTVH News 10-10:35pm

Nov. 18
KTVH News, 5-5:30pm
Detroit Pistons @ Atlanta Hawks, 6-9pm
KTVH News, 9-9:30pm
KTVH News 10-10:35pm

Nov. 25
KTVH News, 5-5:30pm
Orlando Magic @ Philadelphia 76ers, 6-9pm
KTVH News, 9-9:30pm
KTVH News 10-10:35pm

Dec. 2
KTVH News, 5-5:30pm
New York Knicks @ Boston Celtics, 6-9pm
KTVH News, 9-9:30pm
KTVH News 10-10:35pm

