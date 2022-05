Montana State releases post-spring camp depth chart

MTN Sports

Posted at 5:14 PM, May 17, 2022

BOZEMAN — Montana State released its post-spring football depth chart Tuesday afternoon, which listed Tommy Mellott as the Bobcats' starting quarterback. OFFENSE

Left Tackle 63 - Rush Reimer (6-5/296/So) 70 - Holden Sampson (6-2/285/So) Left Guard 55 - JT Reed (6-3/274/So) 67- Joe McElroy (6-4/295/Sr) Center 65 – Justus Perkins (6-0/282/So) 79 – Jack Harlow (6-2/295/So) Right Guard 76 - Marcus Wehr (6-2/271/So) 56 - Cole Sain (6-4/273/Jr) Right Tackle 75 - Jacob Kettels (6-4/298/Fr) 66 - Titan Fleischmann (6-4/286/Fr) Quarterback 4 - Tommy Mellott (6-0/205/So) 10 - Sean Chambers (6-3/229/Jr) Tailback 22 - Isaiah Ifanse (5-10/203/Sr) 24 - Lane Sumner (5-8/194/Jr) X Receiver 1 - Ravi Alston (6-3/203/Gr) 86 - Aiden Garrigan (6-3/197/Fr) H Receiver 3 – Coy Steel (5-8/181/Sr) 0 - Cam Gardner (5-10/172/Jr) Z Receiver 11 – Willie Patterson (5-9/182/Sr) 6 - Andrew Patterson (5-10/173/So) Tight End 8 – Derryk Snell (6-2/249/Jr) 80 - Treyton Pickering (6-4/237/Jr) Fullback 41 – RJ Fitzgerald (5-10/232/Sr) 19 - Jaharie Martin (5-11/229/So) DEFENSE

Defensive End 10 - Brody Grebe (6-3/244/So) 11 - Kenneth Eiden IV (6-1/250/Fr) Defensive Tackle 95 – Sebastian Valdez (6-3/278/So) 93 – Kyle Rygg (6-5/274/Sr) Nose Tackle 92 – Blake Schmidt (6-2/288/So) 33 - Blake Hehl (6-3/282/Jr) Defensive End 98 – Ben Seymour (6-2/235/Jr) 94 - David Alston (6-4/255/Jr) Will Linebacker 47 – Callahan O’Reilly (6-2/230/Sr) 34 – Nolan Askelson (6-1/225/Jr) Mike Linebacker 30 – Danny Uliulakepa (6-1/217/So) 40 - Alex Johnson (6-3/215/So) Nickel 7 – Ty Okada (5-11/190/Sr) 8 - Level Price Jr. (5-8/189/Jr) Cornerback 4 – James Campbell (6-1/173/Sr) 0 – Tyrel Thomas (5-8/180/Sr) Strong Safety 26 – Rylan Ortt (6-1/208/So) 2 – Eric Zambrano (6-1/205/Jr) Free Safety 5 – Jeffrey Manning (6-1/197/Sr) 28 - Jake D'Agostino (6-2/205/Fr) Cornerback 9 - Simeon Woodard (5-10/170/So) 2 - Dru Polidore (6-1/180/Fr) SPECIAL TEAMS

Place Kicker 39 – Blake Glessner (6-2/180/So) Punter 37 – Bryce Leighton (6-3/188/So) Long Snapper 71 – Tommy Sullivan (5-11/242/So) 32- Jory Choate (6-2/204/Sr)

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.