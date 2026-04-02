Out & About: Easter Egg Hunts

Here are some Easter egg hunts going on around the Helena area over the holiday weekend.
FIRST LUTHERAN CHURCH
Saturday, April 4th at 9:30 a.m.
2231 E Broadway St, Helena
HELENA NAZARENE CHURCH GLOW IN THE DARK HUNT
Saturday, April 4th at 9:30 a.m.
17 Valley Dr, Helena
FRIENDSHIP BAPTIST CHURCH
Saturday, April 4th at 9:30 a.m.
5 Friendship Ln, Montana City
LIONS CLUB AT HERITAGE PARK
Saturday, April 4th at 10:00 a.m.
200 South Pine. Townsend
EAST HELENA MIDDLE SCHOOL
Saturday, April 4th at 10:30 a.m.
400 Kalispell Ave N, East Helena
MISSOURI RIVER BREWING COMPANY
Saturday, April 4th at 3:00 p.m.
451 Spencer Ct, East Helena
LIVING HOPE FELLOWSHIP
Sunday, April 5th at 10:30 a.m.
4954 Arrowhead Dr, Helena
KELLER WILLIAMS CAPITAL REALTY
Sunday, April 5th at 11:00 a.m.
130 Neill Ave, Suite A, Helena
HELENA FIRE FIGHTERS LOCAL 488 AT CENTENNIAL PARK
Sunday, April 5th at 1:00 p.m.
1200 N Last Chance Gulch, Helena